Türkiye 21 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 318 bin 839 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, can kaybı 36 bin 975 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Nisan 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 318 bin 839 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 932 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 362 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 213 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye çıktı.

Toplam test sayısı 44 milyon 728 bin 595'e ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, vefat sayısı 36 bin 975, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.