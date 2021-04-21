ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Tahran yönetimiyle devam eden nükleer anlaşma müzakereleri için İran ekonomisini rahatlatacak bazı yaptırımları hafifletmeye açık olduğu sinyalini verdiği belirtildi.

Abone ol

Wall Street Journal’ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin, İran Merkez Bankasına, ulusal petrol ve tanker şirketlerine, çelik, alüminyum da dahil olmak üzere diğer birkaç önemli ekonomik sektöre yönelik terör yaptırımlarını kaldırmaya açık olduğu kaydedildi.

Haberde, üst düzey bir Avrupalı yetkilinin de Washington'un ayrıca tekstil, otomobil, nakliye ve sigorta gibi sektörler için potansiyel yaptırımların hafifletilmesine yeşil ışık yaktığı değerlendirilmesine yer verildi.

İran'ın söz konusu sektörleri ABD ile 2015 yaptığı Nükleer Anlaşma kapsamında tekrar geri kazanmaya çalıştığı, nükleer anlaşmaya geri dönmesi için, ülkeye karşı uygulanan yaklaşık bin 500 yaptırımın sadece 800’ünün hafifletilmesinin yeterli olacağı ifade edildi.

Görüşmelere aşina olanlar, ABD'nin hafifletmeye hazır olduğu yaptırımların sınırlarını daha net bir şekilde ortaya koymasıyla müzakerelerde ilerleme kaydedileceği yorumunu yaparken, ABD’li diplomatların ise süreci gelecek haftalarda zorlu görüşmelerin beklediğini ve kaydedilen ilerlemenin kırılgan olduğu uyarısında bulunduğuna dikkati çekildi.

Biden yönetiminin kaldırmayı düşündüğü yaptırımların çoğu, 2018’de Nükleer Anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından İran'a getirilmişti.