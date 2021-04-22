Kabine değişikliği devam edecek mi? Abdulkadir Selvi açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, beklenenin aksine daha küçük çapta yaşanan kabine değişikliğinin ikincisinin gelmeyeceğini yazdı.

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Kabinede mini revizyon sonrası "daha büyük bir kabine değişikliği olacak mı?" sorusunu beraberinde getirdi. Siyaset kulislerinde büyük değişimin haziran ayına ertelendiği konuşuldu.

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, merak edilen konuya dair yazı kaleme aldı. “Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında bu tartışmaya son noktayı koydu” diyen Hürriyet yazarı, şöyle yazdı:

"Değişim süreci tamamlandı"

"AK Parti’de gerekli değişiklikleri yaptıklarını, kabine değişikliğini gerçekleştirdiklerini belirttikten sonra, “Artık, genel merkezimizle, meclis grubumuzla, kabinemizle, beldesinden iline kadar tüm teşkilatlarımızla 2023’e odaklanmamız gereken bir döneme girdik” dedi.

Böylece AK Parti’de değişim sürecinin tamamlandığını ifade etti. 2023 hedefini gösterdi. Kabine değişikliği AK Parti milletvekilleri arasında çok büyük bir gündem maddesi olmadı.

Yeni bakanlar mutluydu ama kabine değişikliğinin yapılmasıyla en çok mevcut bakanlar rahatladı.