Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in "Türkiye'den küçük bir takımı Süper Lig'e dahil etmek zor çünkü ligdeki diğer kulüplerin yaptığı çekiciliği üretmiyorlar." küstah sözlerine eski milli futbolcu Nihat Kahveci'den tokat gibi yanıt geldi.

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Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan yalnızca 2 takım kaldı. İngiltere'nin ardından İtalya ve İspanya'dan peş peşe ayrılık açıklamaları geldi. Kısa sürede yaşananların ardından organizasyonu başkanı Florentino Perez, gelinen son noktayı anlattı.

El Larguero'ya gündem yaratan açıklamalar yapan Perez şunları söyledi; "Üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. 3 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Şampiyonlar Ligi formatının artık modası geçti. Hayatımda böylesine organize şekilde saldırı görmedim. Tehditler, küfürler... 6 İngiliz kulübü içinde ilgisi daha düşük olan biri vardı, o da diğerlerini etkilemeye başladı. Korku vardı. 6 İngiliz'den biri tam olarak ikna olmuş değildi. Hepinize yalan söylediler. Yerel liglerin sona ereceği, futbolun doğasının bozulacağı, futbolu öldüreceğimiz söylendi. Bunlar doğru değil. Bu yalanları yayanların kaybetmek istemedikleri ayrıcalıkları var.

''Unutmayın, 12 kulüp bağlayıcı bir sözleşme imzaladı''

Bu proje işe yaramadıysa, bir başkası yarayacak. Unutmayın, 12 kulüp bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. Juventus ve Milan ayrılmadı, Barcelona düşünüyor. Belki biraz değiştirebiliriz. İngiltere ve İspanya'dan en büyük 4 takım girer. Önemli olan büyüklerin oynaması, böylece çocuklar bu maçları izleyecek.

''Türkiye'den bir takım girmek isterse problem olur''

Süper Lig projesi ölmedi, hayatta. Sadece askıya aldık. Türkiye gibi küçük bir ligden bir takımı Avrupa Süper Ligi'ne getirmek zor, çünkü büyük kulüplerin getireceklerini getirmeyecekler. Rekabet olmayan maçlar, para kazandırmaz. Kimse beni yalnız bırakmadı. Bugün Agnelli ile 3 kez konuştum, benim yanımda. Barcelona benim yanımda. Süper Lig'in öldüğünü düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Ben ne UEFA'dan ne de FIFA'dan korkarım. Öyle çıkıyorum diyerek Süper Lig'den kimse çıkamaz. Kimse Süper Lig'den ayrılık için gereken tazminatı ödemedi çünkü henüz kimse ayrılmadı. Ayrılırlarsa cezasını çekerler.

Eski milli oyuncu ve yorumcu Nihat Kahveci, Perez'in sözlerine büyük tepki gösterdi. İşte Nihat Kahveci'nin sözleri: "Perez yeter sus bence. Konuştukça batıyorsun. Şampiyonluğu 1 puanla aldığın senede titrerken kimin gollerinden çekindin Perez? Türkiye Süper Ligi adını ağzına alırken dikkat et saygı duy. Kaç tane Türk oyuncu oynadı Real Madrid'de?"

''Şampiyonlar Ligi kabul edelim ki geçerliliğini yitirdi''

Geçen sezon bu 12 takım 650 milyon Euro kaybettik. Bu sezon bunun 2 ya da 3 katı kadar daha kayıp olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu format çalışmıyor. Artık bunu kabul etmeliler. Şampiyonlar Ligi kabul edelim ki geçerliliğini yitirdi. Ancak çeyrek finallerden sonra ilgi görebiliyor. UEFA'nın şimdi girişimci kulüplere karşı yaptırım uygulayabileceği konuşuluyor. Korkmuyoruz.

''Sanki atom bombası attık''

Hiçbir şeyin olmadığına inanan insanlar var, COVID'e de inanmıyorlar. Ben, Dünyanın en zengin kulübünün başkanı olarak tekrar ediyorum, Madrid takımında maaşları düşürmek zorunda kaldık. Bu yeterince açık mı? Chelsea taraftarı mı? Stamford Bridge'in dışında 40 kişi vardı... Eğer istersen, onları oraya kimin götürdüğünü sana söyleyeceğim. Futbolun sonunu getireceğiz diye bize karşı kampanya başlattılar, manipüle ettiler. Ayrıcalıklı olanlar var ve bunu kaybetmek istemiyorlar. UEFA'nın gösterisi beni şaşırttı, sanki atom bombası attık.''

''Biz onlar için en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz''

Avrupa Süper Ligi'ne tepki olarak birçok takım, futbolcu ve taraftar tarafından ortaya atılan "Futbol taraftarlarındır." sloganıyla ilgili bir soruya ise Perez, "Burada yöneten ve bizi görevden alan taraftarlardır, bu gerçek. Formalarımızı alan, canlı yayın haklarını satın alanlar onlar. Biz onlar için en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz." cevabını verdi.

"Kulüpler, UEFA'dan gidiyor çünkü sadece şov yapıyor''

Perez, Avrupa Süper Ligi'ne başka takımları da alabileceklerini vurgulayarak, "Kulüpler, UEFA'dan gidiyor çünkü sadece şov yapıyor. Yukarıdakilerin para kaybetmesi, başkalarının kazanması doğru değil. Bize kendimizi açıklama fırsatı vermediler. Ben gerçekten başka çözüm olmadığını düşünüyorum. Bırakan başkaları da başka şey icat etsin. İngiliz kulüplerinin sahibi Amerikalılar ve sporu seviyorlar. Ben, hiçbir baskıdan korkmuyorum. UEFA başkanının finansal fair-playden konuşması beni endişelendirdi. Bu temel bir şey ve iyi durumda görünmüyor. Esnek değil yazılı olmalı." şeklinde konuştu.

"Gelecek sezon bu sezondan daha kötü olacak"

Kovid-19 salgınının devam etmesi halinde "Gelecek sezon bu sezondan daha kötü olacak" diyen Perez, Real Madrid'in çok ciddi ekonomik kayıpları olduğunu, büyük transfer yapmayacaklarını, Sergio Ramos gibi sözleşme yenileme durumunda olan futbolcuların durumunda belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.