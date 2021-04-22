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Ankara'da feci kazada otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 3'ü çocuk 7 yaralı

ANKARA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Coşkun idaresindeki 06 AT 7716 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RG 6894 plakalı araç 1640. Cadde ile 2164. Cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Oğlunu okula götürüyordu
Öte yandan 06 AT 7716 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Coşkun'un 7 yaşındaki oğlu Ayaz'ı okula götürdüğü öğrenildi. Küçük çocuk kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

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