Saldırıya uğrayan arkadaşını korumaya çalışan sağlık memuru hapis cezası aldı

Sağlık memuru Bülent Akdemir, 4 yıl önce hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hemşire arkadaşını korumaya çalışırken elindeki çayı saldırganların üzerine döktüğü gerekçesiyle hapis cezası aldı.

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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlık memuru Bülent Akdemir, 4 yıl önce hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hemşire arkadaşını korumaya çalışırken elindeki çayı saldırganların üzerine döktüğü gerekçesiyle 100 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis kararı kamu yararına çalıştırma cezasına çevrilirken şimdi Covid-19 servisinde çalışan Akdemir, okul veya cezaevi gibi bir kamu kurumunda görevlendirilecek. Cumhuriyet'te Sibel Bahçetepe'nin haberine göre karara tepki gösteren Akdemir, "Darp edildim, hasta yakınları ve oradaki insanlar müdahale edip beni adamların elinden kurtardı. Aynı günün gecesi bu kişiler tarafından kaçırılmak istendim. Asıl saldırgan mahkemeye bile çıkmadı. Cezayı ben aldım" diye konuştu.

Kendisini silahla tehdit eden Ş.U. adlı kişinin mahkemeye bir türlü çıkarılmadığını belirten Akdemir, şöyle konuştu:

"İki darp raporum ve iş görmez raporum var. Bu kişiler kamera kaydına rağmen bir türlü mahkeme karşısına çıkarılamadılar. İki ayrı mahkeme görüldü. 2 bin lira para cezası aldılar. 4 yıl geçti ve sonuç alamadım. Olay sırasında bu kişilerin üzerine çay döküldüğü için hâkim de bu çay dökülme olayını silah olarak gördü, bana 100 gün hapis cezası kesti. Bu ceza kamu yararına çalıştırma cezasına çevrildi. Ben neticede bir kamu görevlisiyim, pandemide Covid servisinde çalışıyorum. Ama bir okul veya cezaevinde görevlendirileceğim muhtemelen."