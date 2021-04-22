Sevilen şarkıcı Hakan Altun'un hastaneye kaldırılmasının ardından sevenleri son durumunu araştırmaya başladı. 2007 yılında beyin ameliyatı olan Hakan Altun, rahatsızlanınca tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakıma alındı. Peki Hakan Altun kimdir, hastalığı ne?

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Sevilen şarkıcı Hakan Altun'dan gelen son haberler sevenlerini üzdü. Program çekimlerinde belim ağrıyor diyerek hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un yoğun bakıma alındığı açıklandı. 2007 yılında ciddi bir beyin ameliyatı geçiren Hakan Altun, tedbir anaçlı 5 gün yoğun bakımda kalacak. Hayranları ise şarkıcıdan gelecek güzel haberleri beklerken bir yandan da Hakan Altun'un hayatını araştırıyor. 48 yaşındaki Hakan Altun İstanbul doğumlu ve bir Seda Altun adında bir kardeşi var.

2007 yılında Hakan Altun beyin ameliyatı olmuştu. Öte yandan, Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

2007 yılında ameliyat olmuştu:

Sanatçı Hakan Altun, Özel Amerikan Hastanesi’nde 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Hakan Altun kimdir: 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Altun aslen Siirtlidir. "Arap Hasan" lakaplı futbolcu Hasan Altun'un oğlu olan Hakan Altun'un bir de kız kardeşi vardır. lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda yapan Hakan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

1994 yılında, Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalışan Hakan Altun 1997'de görevini bırakarak vatani görevini yapmak için askere gitti. Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştır.

2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.

Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Çok iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Hakan Altun müzikal çalışmalarına devam etmektedir.