Bomba iddia! 3 hafta sokağa çıkma yasağı 'konuşabildiğim tüm tüm bakanlar destekliyor'

Bilim Kurulu toplantısından yeni yasak önerileri çıkması beklenirken, gazeteci Candaş Tolga Işık'tan bomba bir kulis haberi geldi. Işık, "Konuşabildiğim kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık tam kapanma önerisini destekliyor" dedi.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, vaka sayılarında azalma olmaması durumunda kabinenin gündeminin 'tam kapanma' olacağını söyledi. Işık, önümüzdeki hafta toplanacak Bakanlar Kurulu'nun ana gündeminin tam kapanma olacağını belirterek bazı kabine üyelerinin 3 haftalık kapanma önerisini desteklediğini söyledi.

Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor."