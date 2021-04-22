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Aslı Özkısırlar’ın yatak beklerken hayatını kaybettiği belgelendi

Tedavi için gittiği hastanede 'boş yatak yok' denilip eve gönderildiği iddia edilen Aslı Özkısırlar hayatını kaybetmişti. Özkısırlar'ın hastane evrakında, ‘yatış listesine alındı’ diye not düşüldüğü ortaya çıktı.

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Alsancak’ta 15 yıldır tezgahta takı satan ve akciğer rahatsızlığı olan 39 yaşındaki Aslı Özkısırlar, tedavi için gittiği hastaneye yoğun bakımda yer olmadığı için alınmamış evine gönderilmişti.

Genç kadın hastanede boş yatak olmasını beklediği sırada hayatını kaybetmişti. Ailesi ise, Aslı Özkısırlar’ın hastane yatağı bulamadığı için hayatını kaybettiğini söylemişti. Hastane ise, boş yatak olmadığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Cumhuriyet'in haberine göre, hastane belgelerinde ise Özkısırlar ile ilgili olarak 'yatış listesine alındı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"Biz haklı çıktık"
Aslı Özkısırlar'ın kardeşi Melike Özkısırlar, evrakı delil olarak mahkemeye sunacaklarını belirterek “İl sağlık müdürlüğü, ‘yatak beklerken ölmedi’ diyerek açıklama yaptı. Ama kayıtlar ablamın yatış listesine alındığını ve yatak beklediğini gösteriyor. Biz haklı çıktık. Sorumlular hukuk önünde hesap verecek” diye konuştu. 

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