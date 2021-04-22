ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) Trabzonspor'un ilk yarıda oynadığı oyunun tek eksiği gol bulamayışıydı. Savunmada kolay pozisyon vermeyişinin yanında, pas trafiğini Galatasaray'a göre daha iyi yapan, fırsat bulduğunda dikine oynamayı başaran Trabzonspor Bakasetas, Djaniny ve Nwakaeme ile net fırsatlar da çıkardı. Galatasaray ise top rakibindeyken pres yapmakta zorlanan, hücumda ise sanki birbiriyle hiç oynamamış oyuncularla oynar gibi üretkenlikten uzaktı. Halil'in oyuna girişi, 65'ten sonra fiziksel olarak Trabzonspor'un yorulması ve Emre Akbaba'nın oyuna girişi ile Galatasaray biraz hareketlendi. Baskıya direnen Trabzonspor, Edgar'ın enfes vuruşuyla golü de buldu. Hem sahada hem kulübede Trabzonspor'un elinin dar olması Galatasaray'ın hamlelerini son saniyelerde gelen golle haklı çıkardı. Frikikte dönen topu tamamlayan Emre Akbaba beraberliği kurtarsa da 1 puan Galatasaray'ı çok da fazla sevindirmedi. Gecenin sorusu son dakika golü ve alınan puan ne ifade eder? Galatasaray için matematikten çok oyuncuların şampiyonluğa inanmayan görüntüleri haftalardır istikrarlı şekilde devam ettiği için puanın çok özel bir anlamı yok.