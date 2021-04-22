Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: Fatih Terim'in hocalık devri bitmiştir
Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları 1-1 sona eren Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı.
Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 76. dakikada Edgar Ie attı. Galatasaray'ın beraberlik golü 90+6'da Emre Akbaba'dan geldi. Spor yazarları 1-1 sona eren Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı.
ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) Trabzonspor'un ilk yarıda oynadığı oyunun tek eksiği gol bulamayışıydı. Savunmada kolay pozisyon vermeyişinin yanında, pas trafiğini Galatasaray'a göre daha iyi yapan, fırsat bulduğunda dikine oynamayı başaran Trabzonspor Bakasetas, Djaniny ve Nwakaeme ile net fırsatlar da çıkardı. Galatasaray ise top rakibindeyken pres yapmakta zorlanan, hücumda ise sanki birbiriyle hiç oynamamış oyuncularla oynar gibi üretkenlikten uzaktı. Halil'in oyuna girişi, 65'ten sonra fiziksel olarak Trabzonspor'un yorulması ve Emre Akbaba'nın oyuna girişi ile Galatasaray biraz hareketlendi. Baskıya direnen Trabzonspor, Edgar'ın enfes vuruşuyla golü de buldu. Hem sahada hem kulübede Trabzonspor'un elinin dar olması Galatasaray'ın hamlelerini son saniyelerde gelen golle haklı çıkardı. Frikikte dönen topu tamamlayan Emre Akbaba beraberliği kurtarsa da 1 puan Galatasaray'ı çok da fazla sevindirmedi. Gecenin sorusu son dakika golü ve alınan puan ne ifade eder? Galatasaray için matematikten çok oyuncuların şampiyonluğa inanmayan görüntüleri haftalardır istikrarlı şekilde devam ettiği için puanın çok özel bir anlamı yok.
GÜNTEKİN ONAY (HÜRRİYET) Trabzonspor ilk yarıda 3 kez gole yaklaşırken Galatasaray devre boyunca tek isabetli şut dahi atamadı. İlginç olan ise kaybettiği takdirde şampiyonluk yarışında işi mucizelere kalacak olan sarı kırmızılı ekibin ilk 60 dakika boyunca pasif bir anlayışla sahada yer almasıydı. Emre Akbaba hamlesi ve Babel’in sol kanata geçmesiyle hareketlenen Galatasaray, oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve Trabzonspor’u baskı altına aldı. İlginçtir, Galatasaray’ın iyi oynamaya başladığı süreçte gol Trabzonspor’dan geldi. Luyindama’nın hatasıyla Edgar müthiş bir gole imza atarken son bölümde Abdullah Avcı’nın ileri uçta oynayan 4 oyuncusunu birden oyundan alması ile Trabzonspor’un saha içi düzeni sekteye uğradı. Galatasaray da demoralize girdiği son dakikalarda baskı oluşturup beraberlik golünü attı. Beraberlik iki takımın da istemediği bir sonuçtu ancak bu oyun ile kazanmayı ikisi de hak etmediler. Özellikle Trabzonspor, böyle bir Galatasaray’ı yakalamışken neden kazanamadığını sorgulamalı.
DENİZ ÇOBAN (FANATİK) Mete Kalkavan maç süresince konsantrasyonunu kaybetmedi ve dikkatliydi. Çaldığı tutarlı düdüklerle oyuncuların güvenini kazandı ve rahat bir maç çıkarttı. Bu önemli maçta eleştirilerden uzak kaldı. Merkez Hakem Kurulu, Mete Kalkavan tercihiyle doğru bir adım atmıştı. Dün akşamki yönetimiyle de Mete Kalkavan, Merkez Hakem Kurulu’nun güvenini boşa çıkartmamış oldu. Bu sezonun ayakta kalabilen hakemlerinden olan Kalkavan, dün akşam da başarılı bir maça imza attı. Son düdüğü çaldığında arkasında tartışılacak bir pozisyon bırakmamıştı. Maç süresince oyuncular iyi niyetliydi. Rakiplerine ve hakemlere karşı saygılı ve centilmendiler. Hakemleri zora sokacak bir ceza sahası pozisyonu, bir kart tartışması ya da başka bir sorun yaşanmadı.