Ruhsar Pekcan dezenfektanı kendi bakanlığa daha pahalıya satmış

SKANDALIN ortaya çıkmasının ardından görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın eşi ile ortak olduğu ‘Nanoksia’ adlı şirketin, Ticaret Bakanlığı'na piyasanın üzerinde bir fiyata dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Bakanlığa 175 TL’ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracı firmaya 100 TL’ye satıldığı belgelendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün gece görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendisi ve eşi Hasan Pekcan'a ait Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketi Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan sattığı ortaya çıktı. Bakanlık, dezenfektan için kendi bakanına ait şirkete 1.5 milyon TL ile 9 milyon TL ödedi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Ruhsar Pekcan, dün gece yarısı görevden alındı.

Görevden alınmadan bakanlığa 'ucuz sattı' açıklaması yaptırdı

18 Kasım 2020 tarihli faturada, beş litrelik dezenfektan için 175 TL fiyat biçildiği görülüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, “Gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denildi.

Oysa daha pahalıya satmış

Oysa Nanoksia'nın dezenfektanı aracı bir firmaya 21 Aralık 2020'de 100 TL'ye sattığı ortaya çıktı. Aynı aracı firmanın dezenfektanı 8 Ocak 2021'de 150 TL'den piyasaya verdiği öğrenildi. Bu arada, Nanoksia'nın en pahalı dezenfektanlardan biri olduğu belirtiliyor. Muadillerinin beş litresinin 75 TL'ye satıldığı kaydediliyor.

İddia: Ortakları satışın etik olmadığı konusunda uyarmıştı

Nanoksia adlı dezenfektan 2016'da Kayseri'de geliştirildi. Şirket 2019'da eski Bakan Ruhsar Pekcan ve eşine ait olan Karon Mühendislik ile iki ortağı tarafından kuruldu. İddiaya göre ortaklar arasındaki itilaflardan biri, Hasan Pekcan'ın eşinin başında olduğu Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satmasıydı. Bir şirket yetkilisi şöyle dedi: “Bizler Hasan Pekcan'ı uyardık. ‘Siz bakanlığa mal veriyorsunuz. Bakanlığa doğrudan mal satmanız etik değildir. Bayilik sistemi kurulsun. Bayiler versin' dedik. Fakat Hasan Pekcan, ‘Ben bayiye ve aracılara para kazandırmam' dedi. Biz de anlaşamadık, ayrıldık.”