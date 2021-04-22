Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından bir süre saha içerisinde kaldı. Son derece üzgün olan Terim, daha sonra yanına gelen Arda Turan'la mücadelenin kritiğini yaptı. Arda Turan, hocasıyla arasında geçen diyaloğu anlattı.

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Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 76. dakikada Edgar Ie attı. Galatasaray'ın beraberlik golü 90+6'da Emre Akbaba'dan geldi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından bir süre saha içerisinde kaldı. Son derece üzgün olan Terim, daha sonra yanına gelen Arda Turan'la mücadelenin kritiğini yaptı.

''Bugün için çok üzgünüz''

Maçın ardından konuşan Arda Turan, şu ifadeleri kullandı; ''Daha iyi oynamalıyız. Her türlü imkanımız var. Daha mutlu oynayarak oynamalıyız. Taraftarımızı oynarken daha mutlu etmeliyiz. Bugün için çok üzgünüz.

''Biz düşersek herkes düşer''

Muslera'ya katılıyorum, bugün bir puan kazandık. Bir maç iki maç arada bu ligde her şey değişebiliyor. Biz düşersek herkes düşer. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen bazı şeyler zor oluyor.Ne anlatacağımı bilmiyorum. Düşmek ve bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır bir şekilde devam etmek istiyoruz"

''Maç sonrası hoca oyuncu arasında bir konuşma geçti''

Fatih Terim ile maç sonrası konuşmasıyla ilgili konuşan Arda: Fatih hoca, gecesini gündüzünü buraya veren. Hayatımda çalıştığım en çalışkan teknik direktör. Çok üzülüyor. Her şeyi en iyi şekilde yapıyor. Bazen biz oyuncular bunu sahaya yansıtamıyoruz. Maç sonrası hoca oyuncu arasında bir konuşma geçti. Hoca da ben de iyi Galatasaraylıyım.

''Hoca gecesini gündüzünü buraya veren birisi''

Her türlü imkan bize sağlanıyor. Daha eğlenerek, daha mutlu olarak oynamalıyız. Futbol bir eğlence oyunu, taraftarımızı daha fazla mutlu etmeliyiz. Hoca gecesini gündüzünü buraya veren birisi. Fatih hoca benim gördüğüm en çok çalışan teknik direktör olabilir.