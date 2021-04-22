Kaçak yollarla aldığı maymuna el koymak için eve gelen görevli memurun görüntülerini çekip paylaşan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 5 yıl hapsi istendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne, 2019 yılı şubat ayında, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin takipçi arttırmak için yayınladığı videolarda piton yılanı ve maymun bulunduğu ihbarı geldi.

Müdürlüğün görevlendirmesiyle Meriç İzgi’nin evine giden memur C.G., piton yılanını alıp işlem başlattı. Meriç İzgi’nin videolarında bu kez yasak maymunu paylaşmasıyla yeni ihbarlar geldi. Maymunu almak için eve giden C.G., ünlü fenomenin saldırılarına ve hakaretlerine maruz kaldı. İzgi, sosyal medya hesabından C.G.’nin görüntüleriyle “C.G. tarafından usulsüzce yavruma el konuldu ve darp edildim” diye paylaşım yaptı.

"Bir anlık öfke"

C.G.’nin şikâyeti üzerine açılan soruşturmada ifade veren Meriç İzgi, paylaşımla ilgili “Bu bir anlık öfkeyle yapılmış bir harekettir” dedi. Savcılık, İzgi hakkında ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.