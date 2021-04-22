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CHP'de asansör skandalı! Personel kalp krizi geçirip vefat etti

CHP Genel Merkezi’nde kalp krizi geçiren personel Engin Gündüz, asansöre sedye sığmadığı için ambulansa taşınamadı. 1 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamayan Gündüz’ün cenazesi de kucakta binadan çıkartılabildi.

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CHP Genel Merkezi, iç hizmetler biriminde görevli kadrosuz taşeron personeli 35 yaşındaki Engin Gündüz, sırtındaki ağrı nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının masaj yapmak istediği sırada yere düşen Gündüz'ün hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar, genel merkezde sağlık personeli olmadığı için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede parti binasına gelen 112 Acil Servis ekipleri, 10'uncu katta bulunan Gündüz'e ilk müdahaleyi yapıp ambulansa taşımak istedi. Ancak asansöre sedye sığmayınca sağlık ekipleri Gündüz'e bulunduğu katta 1 saate yakın müdahale etti. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç adam kurtarılamadı.

Cenazesi de kucakta taşındı

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Engin Gündüz'ün cenazesi de aynı şekilde sedyede asansöre konulamayınca genel merkez çalışanları tarafından kucakta asansörle parti genel merkezinin önüne indirildi. Evli ve bir kız babası olan Gündüz'ün cenazesi dün Ankara'da toprağa verildi. 

CHP
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