Fenerbahçelilerin umudunu kaybettiği anda 'Rakiplerimiz de puan kaybedecek oynanmamış maçı kazanılmış saymıyorum, Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut bitmez' diyen Emre Belözoğlu camiayı motive etti. Samandıra'da şampiyonluk inancı tavan yaptı.

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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda ayakta tutan isim oldu! Samandıra'da şampiyonluk inancı tavan yaptı. Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, takımın başında sahaya çıktığı 4 maçta 10 puan aldı. Sadece Yeni Malatya deplasmanında kazanamayan Fenerbahçe; Denizlispor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarından galibiyetle ayrıldı. Rakiplerin puan kayıplarından sonra camianın tek hedefi şampiyonluk!

Tüm camianın umudunu kaybettiği anda 'Rakiplerimiz de puan kaybedecek oynanmamış maçı kazanılmış saymıyorum, Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut bitmez' diyen Emre Belözoğlu camiayı motive etti.

"Biz maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz"

Samandıra'da futbolcu ve personel dahil herkesin umudunu yitirdiği anda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu devreye girdi. Sürekli olarak, "Biz maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz" diyen genç hoca önce, Can Bartu Tesisleri'ni tek başına şampiyonluğa inandırdı. Beşiktaş'ın Sivas'ta 2 puan daha bırakmasının ardından ise Samandıra'da şampiyonluk inancı tavan yaptı.

"Başkalarının durumuna bakarak hareket edemeyiz''

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Emre Belözoğlu, dün antrenman öncesinde takımla kısa bir toplantı yaptı. Rakibin puan kaybının önemli olduğunu ancak takım olarak kendi maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirtip şunları söyledi: "Başkalarının durumuna bakarak hareket edemeyiz. Önümüzde pazar günü kazanmamız gereken bir Kasımpaşa mücadelesi var. Bunun dışında hiçbir şey düşünmeyeceğiz. 6'da 6, 5'te 5 gibi söylemlerden uzak duracağız. Maç maç bakıp kazanarak devam ettiğimiz sürece hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."