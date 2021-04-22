Sedef Kabaş evli mi boşandı mı? Sedef Kabaş kimdir yaşı kaç?

Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden biri olan Gazeteci Sedef Kabaş'ın hayatı merak konusu oldu. Uzun yıllar gazetecilik, sunuculuk, ve eğitmenlik yapan Sedef Kabaş 51 yaşında ve Londra doğumlu. Peki Sedef Kabaş evli mi, eşi var mı, boşandı mı?

Abone ol

Son günlerin olaylı ismi tanınan gazeteci Sedef Kabaş, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Tele 1 televizyonundaki görevinden ayrıldığını duyuran Sedef Kabaş'ın hayatı merak konusu oldu. Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, evli mi, boşandı mı? İşte Sedef Kabaş biyografi

Sedef Kabaş kimdir: Sedef Kabaş 1970 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Bugün 51 yaşında olan Sedef Kabaş haber sunucusu, televizyon programcısı, gazeteci, danışman ve eğitmendir.

Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Hangi kanallarda çalıştı: Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli tv kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanlarda ünlü konuklar ağırlamıştır.

En son TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp, sundu. Marmara Üniversitesi'nden iletişim doktorasını aldı. “Almanya’da Türk Döneri” haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi ödülünü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Halen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.