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Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova kapışmasında ikinci raund

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında yarın CSKA Moskova'ya konuk olacak.

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Rusya ekibi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, yarın rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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