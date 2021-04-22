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İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain İstanbul'da klip çekti

Anadolu Ajansı

Şarkılarını 6 dilde söylemesiyle tanınan Lübnan kökenli İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain, son albümünün klip çalışması için İstanbul'a geldi.

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Maher Zain, 12 Mayıs'ta tüm dünyada müzikseverlerin beğenisine sunacağı şarkısı "Huwa Ahmedun'un klibi için İstanbul'un tarihi mekanlarını tercih etti.

Kız Kulesi, Sultanahmet Cami, Ortaköy Cami, Galata Kulesi ve Galata Köprüsü'nün kullanıldığı, bir hafta süren klip çekimlerinde 23 kişilik ekip görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zain, İstanbul'a olan sevgisi ve hayranlığını belirterek, "İstanbul beni büyülüyor. Bu güzel şehir benim huzur ve maneviyat duygularımı besliyor. Burada olmaktan çok mutluyum. İstanbul çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Zain, İslam aleminde "Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" gibi eserleriyle tanınıyor.

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