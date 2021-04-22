TURKCELL, dijital TV Platformu TV+’ın, 23-25 Nisan tarihleri arasında herkese açık olacağı bildirildi.

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Turkcell, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda görme ve işitme engelli çocuklar için özel bir sürpriz hazırladığını açıkladı. Sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklenen filmler TV+ üzerinden 555 No’lu kanal veya seç izle kataloğundaki ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisinden izlenebilecek. TV+, 23-25 Nisan tarihleri arasında herkese açık olacak.



Yapılan açıklamada, “‘Paw Patrol’, ‘Kukuli’, ‘Planet Cosmo’, ‘Sponge Bob: Kare Pantolon’, ‘Blaze ve Yol Canavarları’, ‘Canavar Bunsen’, ‘Ninja Kaplumbağaların Yükselişi’ ve ‘Lego’ filminin ilk 2 serisi 23 Nisan’da TV+ ekranlarında olacak yapımlar arasında yer alıyor. Görme ve işitme engelli çocuklar için de sesli betimle, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği eklenen dünyaca ünlü animasyonlar TV+’ta yayında olacak. Çocukların her zaman ilgiyle izlediği ‘Looney Tunes’ serisinden ‘Tavşanın Kaçısı’, sadece küçüklerin değil büyüklerin de severek izlediği ‘Tom ve Jerry’nin Oz’a Dönüş’ filmi ve 90’lar kuşağının unutulmazlarından olan ‘Jetgiller: Robo-Güreş’ filmi sesli betimle, işaret dili ve ayrıntılı altyazı özelliği ile ekranlarda olacak animasyonlar arasında” ifadeleri yer aldı. TV+’ta yer alan 8 çocuk kanalı üzerinden gün boyu çizgi film ve özel yayınların izlenebileceği bildirildi.