BIST 1.336
DOLAR 8,29
EURO 9,97
ALTIN 476,56
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var

İtalya’da hastane çalışanı 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı! Yöneticiler soruşturma altında

İTALYA’da bir hastane çalışanı 15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldı. Yerel medyanın ‘Devamsızlık Kralı’ olarak nitelendirdiği Scumace ve 6 yöneticisi soruşturma altına alındı.

Abone ol

İtalyan medyasına yer alan haberlere göre, ülkenin Puglia bölgesinde bulunan Ciaccio Hastanesi personeli olan Salvatore Scumace 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı. ‘Part Time’ kod adı verilen soruşturma kapsamında polis, tanık ifadelerinin yanı sıra katılım ve maaş kayıtlarından elde ettikleri kanıtları topladı.

2005 yılında, adamın, devamsızlığı nedeniyle disiplin raporu hazırlamasını engellemek için hastane müdürüne karşı tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Hastane müdürünün emekliye ayrılmasının ardından Scumace'nin yokluğu insan kaynakları departmanı ya da yeni gelen müdür tarafından da fark edilmedi ve Scumace maaşını almaya devam etti.  Başlatılan incelemeler sonucunda Ekim 2020’de resmi olarak kovulduğu ifade edilen Scumace’nin 15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldığı belirtildi.

Yerel medyada ‘Devamsızlık Kralı’ olarak nitelendirilen Scumace’nin ‘dolandırıcılık’, ‘gasp’, ve ‘görevi kötüye kullanmaktan’ ve 6 yöneticisinin de Scumace’ye karşı işlem yapmadıkları şüphesiyle soruşturma altına alındığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenler'de ablasının boğazını kesip kaçmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Trabzonspor’dan tarihi beraberlik serisi
Yarın yasak var mı 23 Nisan cuma sokağa çıkma yasak mı?
Turkcell'den büyük sürpriz! 25 Nisan’a kadar herkese açık olacak
Bakan duyurdu! Olimpik ve paralimpik sporcular aşıya dahil oldu
Stoltenberg duyurdu: NATO Liderler Zirvesi 14 Haziran'da
Inter cepten yiyor! Speiza çelmesi
Türkiye'de bir ilk! Mansur Yavaş duyurdu Ankara'da ücretsiz yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa için flaş karar
Elazığ'da sahte diş hekimi kaçak diş kliniğinde yakalandı
Yorumlar