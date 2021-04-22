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UBER'den 23 Nisan sürprizi! Çağıranlara ücretsiz dağıtılacak

Demirören Haber Ajansı

Ulaşım ve teknoloji platformu Uber, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 4 kitaptan oluşan bir dünya klasikleri setini çocuklara hediye edeceğini duyurdu.

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23 Nisan’a özel hazırlanan Uber23Nisan kampanyası, İstanbul’daki tüm Uber kullanıcılarının hizmetine açılacak ve kampanya kapsamında Gulliver’in Gezileri, Alice Harikalar Ülkesinde,  Küçük Prens ve Sefiller’den oluşan 4 kitaplık set çocuklarla buluşturulacak. Çocukların kitap okumasını teşvik etmeyi de hedefleyen Uber, toplam 8 bin adet dünya klasiğini sarı taksiler aracılığıyla ücretsiz olarak çocuklara dağıtacak. Uber’den yapılan açıklamada, "Uber23Nisan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklarımızı en bilinen dünya klasikleri ile tanıştırarak ve kitap okumaya teşvik ederek kutluyoruz. Çocuklarımız için bu kitap setinin anlamlı bir hediye olmasını arzu ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Uber23Nisan kampanyasından yalnızca 23 Nisan 2021 Cuma günü 11.00-17.00 saatleri arasında yararlanılabilecek.

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