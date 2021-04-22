'Bildiri' soruşturmasında emekli 5 amiral ve 1 general savcılığa sevkedildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermeleri için tebligat gönderilen 7 kişiden, emekli 5 amiral ile 1 general, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifade verdi. 5 emekli asker, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevkedildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında başladığı soruşturma kapsamında bugün emniyete ifade vermeye giden emekli amiraller Alper Tezeren, Metin Açımuz, Nurhan Kâhyaoğlu, İlker Güven ve Ali Önel Yüksel ile general Namık Kemal Çalışkan savcılığa sevk edildi.

Soruşturmada şimdiye kadar ne oldu?

Soruşturma kapsamında, söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaşları 70'in üzerinde olan Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise ifadeye çağrıldı.

14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Hepsine elektronik kelepçe takıldı.

İkinci grupta 7 kişi ifadeye çağrılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında, emekli amiraller Alper Tezeren, Metin Açımuz, Nurhan Kâhyaoğlu, Ali Önel Yüksel, Işık Biren ve İlker Güven ile emekli general Namık Kemal Çalışkan'a ifade vermeleri için tebligat gönderildi. 5 amiral ile bir general ifadeye giderken, emekli amiral Işık Biren'in ise hastanede tedavi gördüğü için gelemeyeceği öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan emekli 5 amiral ve bir tuğgeneral, savcılığa sevk edildi.