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Vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i komşusu anlattı: Babası biraz...

İhlas Haber Ajansı

2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürülen Kripto Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in doğup büyüdüğü mahalledeki komşuları konuştu.

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Kripto para borsasında milyar dolarlık vurgun yaparak kayıplara karışan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşadığı sokak görüntülendi. Mahalle sınırları içerisinde doğup büyüyen Özer’in komşuları konuştu. 5 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındığı öğrenilen Özer’in doğup büyüdüğü evin ise 2 yıl önce ailesi tarafından yıktırıldığı öğrenildi. Özer’in eski komşuları 5 yıl önce ailenin taşındığını belirterek, haberlerden olayı duyunca şaşırdıklarını söyledi.

Yıllarca Özer ile aynı sokakta yaşayan Raşit Taş isimli vatandaş, “Bu aile 1982 yılından beri burada yaşıyordu. 5-6 yıl önce buradan ayrıldılar. Şu anda nerede olduklarını biz de bilmiyoruz. Arkamızdaki evleri vardı. Onu da yıktılar. Çocuklarını da tanırdık. Öyle bir şey nasıl yaptı, biz de hayret ettik. Öyle şeyleri yoktu. Haberleri okuyunca biz de şaşırdık. Babaları biraz uyanıktı ama o çocuklardan böyle bir şey beklemezdik” dedi.

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