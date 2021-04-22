BIST 1.344
DOLAR 8,26
EURO 9,96
ALTIN 474,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Kocaeli'de korkunç kaza! 39 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’de bir fabrikada pres makinesine sıkışan 39 yaşındaki Adem Bozkurt, hayatını kaybetti.

Abone ol

Kartepe Arslanbey Mahallesi’ndeki bir otomotiv yedek parça fabrikasında çalışan Adem Bozkurt, saat 02.00 sıralarında pres makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Makineye sıkışan Adem Bozkurt, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Adem Bozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Adem Bozkurt’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pes etmeyip yaptı! Hatay'da battaniye sayesinde 80 bin TL kar etti: Kimse yetiştiremiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da gelini ve birlikte olduğu kişiyi öldürdü: Adaleti mi savunacaksınız bana?
'Aşı ikna timi' endişesini giderdi, ilk doz aşıyı oldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Elhadad'ı kabul etti
Bakan son dakika duyurdu! 1.4 milyar lira besicilerin hesaplarına yattı Yazdır
Malatya'da 2 kardeşten yürek yakan haber geldi 1 gün arayla öldüler
Covid-19'da çarpıcı sonuç! 56 hastada 243 farklı mutasyon izlendi
Çerkezköy'de freni boşan kamyonet 5 araca çarptı: 2 yaralı
Süt kazanında banyo yapan 2 işçi hakim karşısında: Şaka için yaptık!
CHP İstanbul Sözleşmesi için Danıştay’a başvurdu
Bursa'da inşaatına 27 yıl önce başlanan site tamamlanamadı
Yorumlar