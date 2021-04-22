Kocaeli'de korkunç kaza! 39 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi
KOCAELİ’de bir fabrikada pres makinesine sıkışan 39 yaşındaki Adem Bozkurt, hayatını kaybetti.Abone ol
Kartepe Arslanbey Mahallesi’ndeki bir otomotiv yedek parça fabrikasında çalışan Adem Bozkurt, saat 02.00 sıralarında pres makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Makineye sıkışan Adem Bozkurt, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Adem Bozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Adem Bozkurt’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pes etmeyip yaptı! Hatay'da battaniye sayesinde 80 bin TL kar etti: Kimse yetiştiremiyor