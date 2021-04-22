Ahmet Nur Çebi: Umarım Demba Ba ağzındaki fermuarı açar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir'le sözleşmesi feshedilen Demba Ba'yla ilgili olarak ''Umarım Demba Ba ağzındaki fermuarı açar. Alışılageldik bir şey değil" şeklinde açıklama yaptı.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin öne çıkan açıklamaları şu şekilde;



- Ekibim, teknik kadrom ve oyuncularımla bizler şampiyonluğa inandık. Bütün camiamız da buna inansın. En ufak bir tereddütleri olmasın. Şampiyon biziz! Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalıyoruz. 13. sıradayken şampiyon Beşiktaş olur diyordum. Şu an lideriz; yine şampiyon olacağız diyorum.

- Son iki hafta içerisinde kaybettiğimiz puanlar nedeniyle şampiyonluk yarışında geriye düştüğümüz algısının yaratılmasını doğru bulmuyorum. Bunda bir art niyet arıyorum, kasıt arıyorum. 3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı yapanlar, 6 puan geridekilerin 'Şampiyon biz olacağız' sözlerine neden tepki vermiyorlar? Bunu onlara soruyorum. 3 puan önde olmamızın göz önünde bulundurulmamasını anlamıyorum.

''TFF ve MHK üzerinde tereddütümüz olduğu anlamına gelmez''

- TFF ve MHK’nın birileri şampiyon olsun diye bir niyetleri olduğunu sanmıyorum. Fakat kötü hakeme kötü deriz. Dolayısıyla hakemlerin hatalarını söylenmiş olması TFF ve MHK üzerinde tereddütümüz olduğu anlamına gelmez. Hissettiğimiz anda gereğini yaparız. Az konuşuyor olmamız icraat yapmadığımız anlamına gelmez. Çok konuşarak başarılı olunmuyor. Az konuşuyor olmamız icraat yapmadığımız anlamına gelmez. Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, 'Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi' algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Camiamıza zarar vermek için istiyorlar. Bunların arkasında başka hesap kitap var. Camiamız bunları kaale almasın.

''Beşiktaş köklü bir kulüptür''

- Rakiplerimiz de kalan haftalarda puan kaybedecek. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattındaki takımlar da vardı. Bunların vermiş olduğu mücadeleyi, rakiplerimize karşı vereceklerinin de hiç şüphem yok. Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş'ın zarar göreceği söylemlerden, kasıtlı olarak davranmalarından vazgeçmelerini rica ediyorum. Beşiktaş köklü bir kulüptür. Bu tür gayretler saygı ve değer görmeyecektir. Bunları bilmelerini rica ediyorum.

''Ben hocama da takımıma da başından beri güveniyordum''

- Lig ilginç, düşme hattındaki birçok takım can havliyle şampiyonluğa oynayan takımlardan puan alıyor. Şampiyon olmuş Başakşehir'in verdiği mücadeleye bakıyoruz, son maçına bakıyoruz. İlginç gelişmeler. İlginç olaylar. Sezon başında bize küme düşeceğimizi söyleyenler bile oldu. Ancak şu anda 3 puan farkla lideriz. Ben hocama da takımıma da başından beri güveniyordum. Şu anda Beşiktaş'a karşı bir algı operasyonu yürütülerek zarar verilmeye çalışılıyor.

Demba Ba, dün Başakşehir'in sözleşmesini feshetmesi üzerine Twitter profiline ağzı fermuarla kapanan bir insan görseli koymuştu.Bu görsel, Demba Ba'nın söylemek istediği bazı şeyler olduğu ama konuşamadığı anlamında yorumlandı.

''Demba Ba'nın sözleşmesi feshedilince ben de şok oldum''

- Demba Ba konusuna gelince. Türkiye'ye transferinde emeği olan birisiyim. Demba Ba'nın Fenerbahçe maçında kadroda olmamasına çok şaşırdım. Dünkü olay beni gerçekten şaşırtmıştı. Şok oldum. Bir şey varsa umarım Demba Ba fermuarını açar ve söyleyeceğini söyler. Çok ilginç bir durum. Alışılageldik bir şey değil. Demba Ba çok dürüst ve onurlu biridir. Dün sözleşmesi feshedilince ben de şok oldum. Neler yaşandı bilmiyorum, ama varsa bir şey Demba Ba söylemeli. Yoksa da söylemeli.

Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı?

- Aboubakar kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan. Kontratını ben yaptım. Gelecek sezon bizimle oynamaya devam edecek. Opsiyon hakkı Beşiktaş'a ait. Aboubakar, Beşiktaş istediği takdirde; seneye Beşiktaş’ta oynamaya devam edecektir. Aboubakar’sız da Beşiktaş şampiyon olur. Aboubakar’ın bizde hakkı vardır. Herkes haddini bilsin! Futbolcularımıza ve teknik heyetimize borcumuz yoktur. 1 gün bile gecikmemiştir. Son 10 yılda bu bir ilktir. Kararı kamuoyuna bırakıyorum. Nereden nereye geldiğimiz ortadadır. Aboubakar'ın maaşını beğenmediği için maça çıkmadığı iddiası da gerçek değildir. Başarı için bir ruh yaratmanız gerekiyor. Bu iş parayla olmuyor. Parayı verip futbolcuyu almakla olmuyor. Biz bunu parasız başaracağız.

''Eski alışkanlıklarınızı lütfen bu lige bulaştırmayın''

- Beşiktaş Başkanı’nın Kulüpler Birliği’ne üye takımlar tarafından seçilerek, o koltuğa oturuyorsa bu bir onurdur. Diğer kulüplerdeki yönetici arkadaşlara seslenmek istiyorum, eski alışkanlıklarınızı lütfen bu lige bulaştırmayın. Futbolcu kardeşlerimize de şunu söylemek istiyorum, kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi, başkasına yapmayın.

''Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyoruz''

- Bankalar Birliği'nde yapılan sözleşmede çok emeğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun önü tıkanmıştı, önünü açtı. Artık eskisi gibi para harcamak olmayacak. Kulüplerimizi artık düzgün yöneteceğiz. Avrupa Süper Ligi için ilk tepkiyi biz verdik. UEFA başarılı bir kurumdur. Futbolun içinde rakipler yoksa, 10-15 takım pastayı bölüşecekse bunu doğru bulmuyoruz. Kendileri de akıllanıp geri adım atmışlardır. Bir daha da olacağını düşünmüyorum.

''TFF'ye bir öneride bulunmak istiyorum''

- Futbolculara önemli paralar verilirken, statlarımıza bakmayarak olmaz. Erzurum'da Cenk Tosun'un sakatlanması sonucu hem Cenk, hem Beşiktaş, hem de Milli Takımımız zarar gördü. TFF'ye bir öneride bulunmak istiyorum. Her sene iyi statlara ödül verilsin. Prim verilmeli. O stadın masraflarını TFF karşılasın. Stadyumlarımızın sağlıklı olmasına gayret edilsin.

beIN Sports’un Amerika hesabından yapılan paylaşım hakkında

- Yayıncı kuruluşta sanırım film takılıyor. Umarım ki arkasında bir art niyet yoktur. Bu kurumlarda çalışan ve bazı takımların taraftarı olan bazı şahıslar bunları yapıyor olabilirler. Umarım art niyetli değildir. Bu kurulların içinde taraf tutan arkadaşlar da vardır. Umarız tekrarı olmaz. Rosier ve Ghezzal'ı takımımıza kazandırmak istiyoruz, görüşmeler devam ediyor ama noktalanmış bir transfer yok. Herkes kalmak istiyor, Aboubakar da burada devam etmek istiyor.

1959 öncesi şampiyonluk başvuruları

-O günkü şartlara göre gereğini yaparız. Biz konuşarak icraat yapmıyoruz. Beşiktaş'ın menfaatleri ne gerekiyorsa mücadele ediyoruz. Bazı stratejiler gereği burada konuşmayı doğru bulmuyoruz. Beşiktaş'ın menfaati neyse onun için çalışıyoruz. Artık fikstürün sonuna doğru her takım aynı sorunu yaşıyor. Biz kendimize ayrıcalık talep etmeyiz. 1 maçı ertelediğinizde, birçok maç etkileniyor, tetikleniyor. Biz makul olanı, yapılması gerekeni yaptırdık. Sağolsun federasyon yaptı. Şu an dört büyüklerden sadece Beşiktaş kupada oynayacak. Bu, başarılı olduğumuzun ikinci ispatı.

Hakem kararları

- Hakemler ile ilgili olarak; TFF ve MHK bir takımın başarılı olması konusunda taraf olduğunu düşünmüyorum. Hakemlerin hatalar yapıyor, söylüyoruz. Yapmayanları da söylüyoruz. Oradaki çizgiyi ayıralım. Kurum ve kurulları ayrı yere koyuyorum. Hakemlerin hatalarını hoş görmemiz mümkün değil. Bu konuda en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır. Görüyoruz, dile getiriyoruz defalarca. Elimizden geleni yapıyoruz. Huzur içerisinde bunların ortadan kalkması için mücadele vermeye devam edeceğiz. Hakemlerden en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır. Net bir şekilde söylüyorum, şampiyon biziz.

Cenk Tosun ve Larin'in geleceği

- Cenk sanırım gelecek sezonun devre arasına kadar yok. Cenk, Everton'ın futbolcusu ancak ne zaman kapıyı çalar da 'Ben geldim' derse her zaman kabul ederiz. Kapılarımız her zaman açık. Larin ile ilgili teklif geliyor, gelecektir. Başkalarıyla ilgili de gelecektir. Sezon sonuna kadar futbolcularımla ilgili cevap vermem. Atiba'yı herhalde bu gidişle genel kurul üyesi yapacağız. Başkanlığa da aday olur. Onu tek rakip olarak görüyorum. Başka da rakibimiz olduğunu düşünmüyorum.