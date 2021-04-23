Battaniye sayesinde 80 bin TL kar etti! Hatay'da pes etmeyip yaptı: Kimse yetiştiremiyor
HATAY'da yaşayan 41 yaşındaki Müyesser Binicioğlu ve 61 yaşındaki Kemal Binicioğlu kurdukları sistem sayesinde 80 bin TL kar etti.
İlçeye bağlı Fatikli Mahallesi'nde zeytin ticareti ve bahçe işleriyle uğraşan 5 çocuk sahibi Müyesser ve Kemal Binicioğlu çifti, 4 yıl önce hobi olarak zeytin fidanı üretmeye başladı. Başarılı olduklarını düşünen aile, fidanların ticaretini yapmaya karar verdi.
Bu yıl 50 metrekarelik arazilerine sera kurmaya karar veren çift, iklimlendirme sistemiyle birlikte 150 bin TL yatırım maliyetiyle karşılaştı.
Bu maliyeti düşürmek için fikir üreten aile, fidanları elektrikli battaniyeyle ısıtıp denemeler yaptı.
Uyguladıkları yöntemde başarılı olan aile, zeytin ve zeytinyağıyla meşhur bölge için büyük önem taşıyan halhalı ve saurani cinsi zeytin fidanlarını, 70 bin TL'ye mal ettikleri serada seri şekilde üretip, satmaya başladı.