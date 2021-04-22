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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul Sözleşmesi feshedildi, kadın cinayetleri azaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle ilgili dikkat çeken paylaşım. Soylu, "İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 25 kadın hayatını kaybetti, yüzde 26 azalma var" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'deki kadın cinayetlerine etkisinin olmadığını belirtti. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olmadığı dönemde kadın cinayetlerinin "yüzde 26 azaldığını" söyleyen Soylu, "Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız" ifadelerini kullandı. Soylu paylaşımında şunları dile getirdi:

"Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar. Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı. Diğeri de 'At sineğim' yalancı..."

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