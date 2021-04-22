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İspanya'da vahşet! Annesini öldürüp cesedini yedi 'hatırlamıyorum' dedi

İSPANYA'nın başkenti Madrid'de annesini öldürüp cesedinin kalıntılarını yemekle suçlanan Alberto Sánchez Gomez hakim karşısına çıktı. Gomez, olayı hatırlamadığını iddia etti.

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28 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez, 66 yaşındaki annesi Maria Soledad Gomez'i öldürüp kalıntılarını yemekle suçlanıyor.  Şubat 2019'da başkent Madrid'deki evinde yakalanan Gomez, bugün hakim karşısına çıkarıldı. 

Polisin aktardığı bilgiye göre 28 yaşındaki katil zanlısının evindeki incelemelerde dağılmış ceset parçaları bulundu. Polis, bu parçaların bazılarının saklama kaplarında tutulduğunu, bazılarınınsa pişirilmek üzere olduğunu belirtti. 

Önce itiraf etti sonra 'hatırlamıyorum' dedi

Cinayeti işlediği sırada 26 yaşında olan Gomez, ilk olarak çıkarıldığı mahkemede annesinin boğarak öldürdüğünü, cesedinin bir kısmını yiyip bir kısmını evdeki köpeğine verdiğini itiraf etmişti. Ancak bu duruşmada Gomez, olayı hatırlamadığını iddia etti.

Öte yandan İspanyol medyasının aktardığına göre, Gomez'in olaydan önce teşhisi konulmuş kişilik bozukluğu ve uyuşturucu bağımlılığı gibi psikolojik sorunları bulunuyor.

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