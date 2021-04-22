82 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul! Trafik yoğunluğu yüzde 69 oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgeyle 23 Nisan'ı da dahil etti. 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 3 gün sürecek. Genelge kapsamında 82 saatlik kısıtlama 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek.

Hafta sonu kısıtlamalarında olduğu gibi 23 Nisan Cuma günü de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemiş dükkanları saat 10.00 - 17.00 arasında açık olacak.

Uzun kuyruklar oluştu

Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 Karayolu her iki yönde araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.45 itibariyle yoğunluk yüzde 69 olarak ölçüldü.