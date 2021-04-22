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İsrail'de ZAKA başkanı intihara teşebbüs etti: Durumu kritik

Demirören Haber Ajansı

İSRAİL'de sıhhiye ve kurtarma kuruluşu olan ZAKA'nın başkanı Yehuda Meshi Zahav'in (62) kendisine yönelik cinsel saldırı suçlamalarının ortaya çıkması üzerine intihara teşebbüs etti.

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İsrail’in önemli bir bürokratlarından, sıhhiye ve kurtarma kuruluşu olan ZAKA'nın başkanı Yehuda Meshi Zahav'ın, (62) hakkında geçtiğimiz aylarda çıkan 'kadın, erkek ve çocuklara yönelik cinsel taciz' suçlamaları nedeniyle bu sabah intihara teşebbüs ettiği bildirildi.

Durumu kritik
Zahav’ın evine giden polisin, intihar notu bulduğu ifade edildi. Yerel medya Zahav'ın sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı. 

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