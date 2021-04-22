40 çalışanla günde bir tane üretiyor sipariş yağdı! Bir hayatı değiştiren tatil
İZMİR'de Murat Yılmaz'ın tatile çıkmasıyla iş hayatı değişti. Tatilini geçirdiği karavana yoğun ilgi olduğunu fark eden Yılmaz, üretimini bu yöne çevirdi.
İzmir'de farklı sektörlerdeki deneyiminin ardından ikiz kardeşiyle boyahane yatırımı yapan Murat Yılmaz (42), 2016 yılında karavanla tatile çıkma deneyimi yaşadı.
Kamp alanına giderken yolda çok sayıda vatandaşın, kullandığı karavanı merak ettiğini, aracın içini incelemek istediğini, detaylı sorular sorduğunu gören Yılmaz, karavan hayali kuran insan sayısının hayli fazla olduğunu fark ederek iş fikri geliştirdi.
Ayda 30 üretim: Tatil dönüşü kardeşiyle karavan üretmek üzere ekip oluşturan ve 2017'de üretime başlayan Yılmaz, Menemen ilçesinde kurduğu fabrikada 40 çalışanla ayda 30 karavan üretim kapasitesine ulaştı.
Murat Yılmaz, son yıllarda doğayla iç içe tatil seçeneklerinin ilgi gördüğünü, karavan turizminin de hızla yaygınlaştığını ifade etti.