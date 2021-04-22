40 çalışanla günde bir tane üretiyor sipariş yağdı! Bir hayatı değiştiren tatil

Kamp alanına giderken yolda çok sayıda vatandaşın, kullandığı karavanı merak ettiğini, aracın içini incelemek istediğini, detaylı sorular sorduğunu gören Yılmaz, karavan hayali kuran insan sayısının hayli fazla olduğunu fark ederek iş fikri geliştirdi.