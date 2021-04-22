Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sözde 'Ermeni soykırımı' açıklaması: İftiraya karşı hakikatleri savunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulunda yeni anayasa, antidemokratik girişimler ve sözde Ermeni soykırımı iftirası ele alındı. Eroğan sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı. YİK üyeleri, Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti.

Sözde Ermeni soykırımı

Erdoğan, sözde "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini bildirdi.