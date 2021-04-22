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Etiler'de ünlü et restoranında yangın çıktı

ETİLER'de bulunan ünlü et restoranında yangın çıktı. Restoranın dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, saat 14.00 sıralarında ünlü et restoranının dış cephesinde çıktı. Yapılan çalışma sırasında izolasyon malzemesinin alev aldığı belirtilirken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.  Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

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