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Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'den flaş açıklama: Yatırımcılarla görüşmeye gittim döneceğim

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme oturdu. Tartışmalara ilişkin Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer, yazılı açıklama yaparak ''Yatırımcılarla görüşmeye gittim'' dedi.

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Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçtığı belirtiliyor.

Vurgun iddiası yargıya taşındı, suç duyuruları üzerine başsavcılık soruşturma başlattı. Öte yandan şirketin sahibi yazılı bir açıklama yaparak iddialara reddetti, ''Yatırımcılarla görüşmeye gittim'' ifadesine yer verdi.

"Türkiye'ye döneceğim"

Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yapacağını söyleyen Özer, yatırımcılardan şirket dışında yapılan açıklamalara itibar etmemelerini istedi. 

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