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93. Oscar Ödülleri'nin Türkiye yayıncısı belli oldu! İlk kez...

93. Oscar Ödül Töreni ilk kez TRT'de yayınlanacak. Özel yayın 26 Nisan gecesi başlayacak.

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Yapılan açıklamaya göre bu yıl düzenlenecek olan Oscar, TRT 2'de canlı olarak yayınlanacak. TRT 2’de 26 Nisan gecesi 01.30’da “Oscar’a Doğru” özel yayını ile başlayacak olan gece, 03.00’te 93. Oscar Töreni’yle devam edecek. Mehmet Açar, Alin Taşçıyan ve Zeynep Atakın'ın yorumuyla kırmızı halıdan, Oscar Ödül Töreni'nin bitimine kadar canlı yayın devam edecek.

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