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Karabük'te köylüler, mezarlara hafriyat döküldüğü iddiasıyla muhtar ve yakınlarına saldırdı

KARABÜK'ün köyünde, mezarlığa hafriyat döküldüğünü içindeki mescidin de restorana dönüştürüldüğü iddia eden köylüler ile suçladıkları muhtar ve yakınları birbirine girdi. Tekme-tokat kavgayı, ihbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri sonlandırdı.

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Safranbolu’ya bağlı Tokatlı köyünde halk, çalışma yapılan mezarlıkta toplandı. Köylüler, mezarlığa hafriyat döküldüğünü, bu nedenle mezarların toprak altında kaldığını ve çam ağaçlarının kökünden söküldüğünü, mezarlıkta yıllardır vatandaşlar tarafından mescit olarak kullanılan alanın restorana dönüştürüldüğünü ve buradaki arazilerin parsellenerek satıldığını iddia ederek muhtar Şevki Alper’i suçladı.

Köylüler ile muhtar Şevki Alper ve yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Bu sırada kadınlar araya girip, tarafları ayırmaya çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen kişiler jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürüldü.

"Hafriyatlar yüzünden mezarlar toprak altında kaldı"
Köylülerden Mehmet Bal, "Buraya bu mescidi ben yaptım, 1995’te topladığım yardımlarla. Şu an burayı restorana çeviriyorlar. Biz buradaki yeri 1 sene öncesine kadar mescit olarak kullanıyorduk. Buralara hafriyat döküldü. Dökülen hafriyatlar neticesinde mezarlar toprak altında kaldı" dedi. 

Muhtar Şevki Alper ise bu iddiaları reddederek, "Bunlar kesinlikle yalan" ifadelerini kullandı.

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