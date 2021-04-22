Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın son durumuyla ilgili genç file bekçisini ameliyat eden doktor Ufuk Nalbantoğlu'ndan açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği maç öncesi sakatlanan Altay Bayındır ile ilgili açıklama geldi. 23 yaşındaki eldiven kırılan skafoid kemiğininden ameliyat edilirken tedavi süreci de başladı. Altay Bayındır’ı ameliyat eden Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hızlı geri dönüş yolunda..."

Genç kalecinin kontrole geldiğini belirten Nalbantoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takımımızın başarılı sporcusu Altay Bayındır ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi. Skafoid kemiği el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı, doğru tedavi edildiğinde hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz. Altay bu durumun bilincinde, tamamen çim sahalara bir an önce dönmek üzere konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda. Bizler ve kulüp sağlık ekibi tam destek ile yanındayız" ifadelerini kullandı.

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe performansı

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 32 karşılaşmaya çıkan genç eldiven 30 golü kalesinde görürken 10 maçta ise kalesini gole kapattı. Geçen sezon başında sarı lacivertli takıma Ankaragücü’nden transfer edilen Altay Bayındır 69 karşılaşmada forma giydi. 80 gol yiyip 17 maçta ise kalesinde gol görmedi.