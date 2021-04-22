Sakarya'da korkunç kaza! Acı içerisinde bağırdı yanına giden şok oldu
SAKARYA'da tarım aracı ile tarlasında çapa yapan Yavuz Berberoğlu, ayağını makinenin bıçaklarına kaptırdı. Yaralanan Yavuz Berberoğlu tedaviye alındı.Abone ol
Olay, saat 14.00 sıralarında, Karasu Paralı Mahallesi’nde meydana geldi. Yavuz Berberoğlu tarlasında tarım aracıyla çapa yaptığı sırada sağ ayağını makinenin bıçağına kaptırdı. Acı içerisinde bağıran Yavuz Berberoğlu’nun yardımına koşanlar, 112 Acile haber verdi. Ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan Yavuz Berberoğlu, sağlık ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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