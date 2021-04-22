Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Alanyaspor, bu sonuçla puanını 55' çıkarıp 5. sıraya yerleşirken; Gaziantep FK ise 51 puanla 7. sırada kaldı.

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6. dakikada Gaziantep öne geçti. Sağdan gelişen atakta Jefferson topu ceza sahası içine ortaladı. Muhammet Demir'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

18. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

22. dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza alanı sağında topla buluşan Babacar kaleye şutu gönderdi. Kaleciden dönen topu Mustafa Pektemek röveşata ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Gaziantep bir kez daha öne geçti. Orta alanda gelişen atakta sağdan bindiren Maxim son çizgiye iner inmez ceza sahasına ortaladı. Muhammet Demir boş pozisyonda topu filelere yolladı: 1-2

45+1. dakikada Alanyaspor bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Salih Uçan serbest vuruşta topu ceza sahası arka direğe çıkardı. Caulker direk dibinde kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

50. dakikada sağdan son çizgiye inen Salih Uçan'ın ortaya çevirdiği topa Berkan İsmail Kutlu uçarak kafayı vurdu. Kaleci Günay Güvenç gole engel oldu.

53. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-2

83. dakikada Salih Uçan'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan içeri hareketlenen Juanfran çaprazdan kaleyi denedi, top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.

Alanyaspor: 3 - 2 :Gaziantep FK

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun Gülselam), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson (Dk. 90 Bareiro), Babacar (Dk. 73 Efecan Karaca), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Efkan Bekiroğlu)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Miranda, Djilobodji, Jefferson (Dk. 71 Kenan Özer), Vetrih (Dk. 81 Furkan Soyalp), Toşca, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Dicko

Goller: Dk. 6 ve 41 Muhammed Demir (Gaziantep FK), Dk. 18 ve 53 Mustafa Pektemek, Dk. 45+1 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mirallas (Gaziantep FK), Dk. 16 Tzavellas, Dk. 88 Caulker, Dk. 90+5 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)