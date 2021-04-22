KIRIM'da Aleksandr Pilipenko, kendisinden boşanmak isteyen eşinin 5 yaşındaki kızı Daria Pilipenko'yu istismar edip küvette boğarak öldürdü. Küçük kızın cesedini gömdükten sonra suçunu itiraf eden üvey baba, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Kırıma bağlı Kropotkine köyünde yaşayan 44 yaşındaki Aleksandr Pilipenko, kendisinden boşanmak isteyen 23 yaşındaki eşi Yekaterina Pilipenko'nun kızını banyo yapmadan önce istismar edip küvette boğduktan sonra kızı köyün dışında bir yere gömdü.

2 saat sonra itiraf etti

Katil zanlısı daha sonra polise kızın kaybolduğu ihbarında bulundu. İki saat sonra ise polise kızı öldürdüğünü itiraf etti. Dedektifler, 23 yaşındaki Yekaterina'nın şiddetli geçimsizlik ve aile içi şiddet nedeniyle kocasından boşanmak istediğini söyledi.

Anne akıl sağlığını yitirdi

Yaşanan cinayet sonrası annenin, hastanede psikolojik tedavi altına alındığı öğrenildi. Pazartesi günü görülen davada ise Pilipenko'ya müebbet hapis cezası verildi.