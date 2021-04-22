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Konya'da gözyaşları sel oldu! Tabutların yanına gelen fenalık geçirdi

İhlas Haber Ajansı

KONYA’da karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 6 yaşındaki torunu dualarla toprağa verildi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Peruzet Koçak (57) ile torunu 6 yaşındaki Ayşe Miray Doğru’ya çarptı. Motosikletin çarpmasıyla yola savrulan Peruzet Koçak olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anneanne ile torunun cenazesi merkez Meram ilçesinde bulunan Uluırmak Mezarlığına getirildi. Ölen anneanne ile torunun yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Cenazede Ayşe Miray’ın anne ve babası Derya ve Ali Doğru çifti fenalık geçirdi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anneanne ile torunu gözyaşları içinde dualarla toprağa verildi. Cenazeye, vefat eden Ayşe Miray'ın annesi Derya Doğru, baba Ali Doğru, abileri Yaşar ve Selahattin Doğru ile yakınları katıldı.

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