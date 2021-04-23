Olay yerinde at kesiminde kullanılan bıçakların üzerinde polis parmak izin çalışması yaptı. Arazide bulunan atların imha edilmek üzere Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.