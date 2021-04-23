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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yıldırım Akbulut'un adı, memleketi Erzincan'da havalimanına verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda duyurmasının ardından Erzincan Havalimanı'nın adı, 'Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı' olarak değiştirildi. 

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Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut'un hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Erzincan Havalimanı'na isminin verileceğini açıkladı.

Bunun üzerine Erzincan Havalimanı'nın adı, 'Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı' olarak değiştirilirken, yeni tabela da havalimanı girişine asıldı. 

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