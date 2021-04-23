Ripple (XRP) davasında son durum ne? Davada kritik tarih 30 Nisan

Ripple ve SEC arasında devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. İki şirket, 30 Nisan tarihinde yeni bir toplantı yapacak. İşte Ripple (XRP) davasında yaşanan son gelişmeler.

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Ripple tarafından geliştirilen kripto para birimi XRP, son dönemlerde sert bir şekilde yükselmiş ve yatırımcıları memnun etmişti. Bu sert yükselişin ardında ise geçtiğimiz günlerde davanın Ripple lehine dönmesi var.

Ripple davasındaki son gelişmelere geçmeden önce, gelin şimdiye kadar yaşanan süreci kısaca bir hatırlayalım.

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz yıl aralık ayında XRP’yi menkul kıymet olarak tanımlamış ve geliştirici Ripple’a 1.3 milyar dolar değerinde kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Davanın ardından OSL, Beaxy ve CrossTower gibi bazı kripto para borsaları, davanın sonucunu beklemeden XRP'yi liste dışına çıkararak tüm işlemleri durdurmuştu. XRP'nin liste dışına çıkması nedeniyle fiyatı 0,20 dolara kadar gerilemişti.

Ripple ise savunmasında SEC'in 8 yıldır XRP'nin menkul kıymet olduğuna dair herhangi bir bilgi vermediğini ve 8 yıl sonra gelen bu davanın art niyetli olduğunu düşünüyor.

Ripple ayrıca, SEC’in Bitcoin ve Ethereum'u menkul kıymet olarak görmediğini hatırlatarak, bunun sebebini belgeleri ile birlikte SEC'den istedi. SEC ise Bitcoin ve Ethereum'un Ripple'dan farklı olduğunu savunarak belge vermeyi reddetti.

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC), ortaklarının çoğu ülke dışında olan Ripple ile ilgili belge toplamak için birçok ülkenin regülasyon kurumlarıyla irtibata geçmişti. Ripple ise mahkemeye bunun engellenmesi yönünde bir talep mektubu yazmıştı.

30 Nisan günü için alınan toplantı, internet üzerinden yapılacak ve SEC’in Ripple için ABD dışındaki düzenleyici kurumlarla irtibata geçmesini konu alacak.

Avukat Filan, hakimin SEC’in ABD dışındaki regülatörlerden elde ettiği belgeleri Ripple’a teslim etmesini isteyebileceğini ve bir daha bu kurumlarla irtibata geçmesini yasaklayabileceğini belirtti.

Ripple (XRP) davasında tarihler

30 Nisan'daki toplantıya ek olarak, SEC’in detaylı açıklaması 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın, SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.