Peki, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi ne zaman, ramazan ayının kaçında idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Kadir Gecesi tarihi ve Hz. Muhammed'in okuduğu özel Kadir Gecesi duası

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Ramazan ayının ortalarına doğru yaklaşırken Kadir Gecesi ne zaman araştırması başladı. 13 Nisan’da başlayan ramazan ayı içerisinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Kadir Gecesi de idrak edilecek. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Kadir gecesinde okunacak dualar : Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.