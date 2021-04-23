Bomba kulis! Bilim Kurulu Ramazan Bayramı sonuna kadar sokağa çıkma yasağı önerdi

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu dün online olarak toplanmıştı. Toplantıdan "Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma" önerisi çıktı. Öneri pazartesi ya da salı günü Kabine'de görüşülüp karara bağlanacak.

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Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısından tam kapanma önerisi çıktığı öğrenildi. BirGün’ün haberine göre, Bilim Kurulu üyeleri Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma uygulanmasını ve bayram sonunda da vaka ve vefat sayılarına göre yeniden bir değerlendirme yapılmasını önerdi.

Hafta başında Kabine karar verecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında hedeflenen düşüşlerin sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması kararlaştırılmıştır" demişti. Bilim Kurulu'nun önerisi Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ilk toplantısında gündeme alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 26 Nisan Pazartesi ya da 27 Nisan Salı günü toplanması bekleniyor.

Konuşabildiğim tüm bakanlar destekliyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından "Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor" paylaşımı yapmıştı.

Türkiye'nin vaka sayısı 4.5 milyonu geçti

Dün açıklanan Covid-19 tablosuna göre, 354 kişi hayatını kaybederken, 54 bin 791 de yeni vaka tespit edildi. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam can kaybı 37 bin 329'u bulurken; toplam vaka sayısı da 4 milyon 501 bin 382'ye yükseldi.