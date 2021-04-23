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Eski Ayasofya Baş imamı Mehmet Boynukalın'ın olay 23 Nisan mesajı! AK Partili vekil tepki gösterdi

AYASOFYA Baş İmamı olduktan sonra yaptığı paylaşımlarla tepkilerin odağına oturan Mehmet Boynukalın, görevi bırakmıştı. Boynukalın bir kez daha ortaya çıktı ve attığı 23 Nisan mesajıyla yine tepilerin hedefinde. AK Parti'den de tepki var...

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Eski Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, tartışma yaratan yeni bir tweet paylaştı. Boynukalın, "23 Nisan 1920'de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi" dedi. Eski AK Parti milletvekili Halide İncekara'nın bu paylaşıma verdiği cevap olay oldu. 

Boynukalın: İslami esaslar maalesef terkedildi

Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından "23 Nisan 1920'de meclisimiz İslami esaslara uygun bir şekilde açılmış, dualar okunmuş ve kurbanlar kesilmişti. Sonradan bu anlayış maalesef terkedildi. İslami bir sistemin dillendirildiği ve milletin ettiği o duaların makes bulması ve o ruhun yeniden canlanması ümidiyle" mesajını yayımladı.


"Kurban kesmek mesela?"

AK Partili Halide Özen İncekara ise Boynukalın'a karşı çıkarak "Yorumları, Niye kapadınız hocam.. İslâmî esaslara uygun derken,bu esaslar nerede yazıyor.. Kurban kesmek mesela? Çok şükür, sadece açılışta değil her meclisin kapısından besmele ile girdim, sırama oturunca kurul başlamadan hayır dualarımı ettim. Bunları bir esasa bağlaşmamıştım" mesajını paylaştı.

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