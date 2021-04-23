Koronavirüs vaka sayısı 50 bini aştı bununla birlikte Türkiye genelinde yeni tedbirler alındı. İYİ Parti'den de flaş bir hamle geldi ve teşkilatlara gönderilen 'covid-19' genelgesi ile 16 Mayıs'a kadar kapalı ortamlarda toplu etkinlik ve programların yapılmayacağı bildirildi. Öte yandan Genel merkeze randevusuz ziyaret yapılmayacak, bina girişlerinde de HES kodu sorgulaması yapılacak.

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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sebebiyle artan vaka ve vefat sayıları dikkate alınarak teşkilatlarda görevli her kademedeki yönetici ve ailelerini koruyabilmek için yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, partinin genel merkezi ve tüm teşkilatlarında uyulması gereken düzenlemeler, yayımlanan genelgeyle duyuruldu.

HES kodu sorgulaması yapılacak

Buna göre, genel merkez, il ve ilçe başkanlıklarının bina girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılacak.

3 kişiden fazla olmayacak

Genel merkeze randevusuz ziyaret yapılmayacak, genel merkezi ziyaret edecek heyetler, sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi amacıyla 3 kişiden fazla olmayacak.

Toplu etkinlik ve programlar 16 Mayıs'a kadar yapılmayacak

Genel merkezde dikkate alınacak bu hususlara tüm il ve ilçe başkanlıklarında da uyulacak.

İl ve ilçe başkanlıklarının siyasi faaliyetleri, sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına özen gösterilerek millete örnek teşkil edecek şekilde devam ettirilecek.

Kapalı ortamlarda toplu etkinlik ve programlar, 16 Mayıs'a kadar yapılmayacak. Toplantı ve görüşmeler elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılacak.