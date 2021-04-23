Süper Lig'in 37'nci haftasındaki 5 maçın hakemi belli oldu
Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
20.30 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır