Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cemaate seslenen, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi. Erdoğan, 'Kardeşiniz olarak sizden ricam tedbirlere uyalım' dedi. Erdoğan, Cuma namazının ardından ise Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Çamlıca Camii'ne gitti. Erdoğan cuma namazının ardından cemaate seslenen Erdoğan ''Çok farklı günlerden geçiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Rabbim bu musibetten kurtulmayı nasip etti''

"Koronavirüs salgınından bir çok yakınımızı kaybettik. Ümmeti Muhammet'in çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık, hala sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde bütün dünya yaşıyor. Bir kardeşiniz olarak ricam şudur; aldığımız kararların tedbirlerin tek sebebi ülkemizi yönetiyorsak bu belayı nasıl def ederiz bunun için. Temennimiz odur ki rabbim bizi bu musibetten kurtulmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bu belaya kapılanlardan şu ana kadar ebediyete uğurladığımız herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ay içinde Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği bir ay. İnşallah Kadir gecesini de o coşkuyla yaşayacağız."

Türkiye'nin en yüksek bayrağı dikildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.

Erdoğan, "Türkiye'de bu büyüklükte başka bir bayrak yok. Bu bayraktan daha büyüğü yok bu yükseklikte bir bayrak direği de yok. İstanbul'a bu eserleri kazandırmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün bizler için çok farklı müstesna gün. Bu günü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz. TBMM bundan tam 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla, selavatlarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı. İstiklal Harbimizi yönetmiş ve zafere ulaştırmış bu Gazi Meclis'in başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ediyoruz. İstiklal Harbimizin kazanılması ve Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı aynı kirli senaryonun ürünüdür. Tüm badireleri geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda adım adım ilerliyoruz.

100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleri ile buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonu ile teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.

Bugün açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden biridir.

Gençler, 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz siz kuracaksınız. Sizlerin gözlerinde ben bu pırıltıyı görüyorum. Biz toprağın altında olacağız. Rabbim lütfederse sizleri oradan izleyeceğiz. Ama size inanıyoruz. Size de öyle bir Türkiye'yi bıraktığımıza inanıyoruz. Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşayacağız. Çamlıca hepsini de bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisi ile kulesi ile ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı yaklaşık bin metrekareyi bulan bayrağı ile yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Bu bayraktan daha büyüğü yok bu yükseklikte bir bayrak direği de yok. Şimdi Çamlıca bununla müşerref oluyor. İstanbul'a tüm bu güzellikleri kazandırmış olmaktan ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum.

Çamlıca Tepesi'nin etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi ve bu antenlerin tamamını kaldırmak hamdolsun bize nasip oldu. Biz burayı temizledik ve tam anlamıyla çevre düzenlemesi yaptık. Bu anlamlı günde sesleniyorum gelirken bazı buranın sakinleri ile de görüştüm, ifadelerim şu, bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamiyle kaldıralım ve şu anda Kirazlıtepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı Kirazlıtepe'ye.

Bütün bu güzelliklerin tam manası ile neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a da bu yakışır. İstanbul dünyada nadide bir şehir. Bu güzellikler şehrine inşallah bu değişim dönüşümü gerçekleştirmek suretiyle bu adımı atalım istiyorum.